İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda 9 günlük bayram tatilinin son günü nedeniyle yoğunluk yaşandı.


Kurban Bayramı tatilinin son gününde Afyonkarahisar-Antalya kara yolu ile dinlenme tesislerinde yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, öğle saatlerinde arttı. Kavşaklarda önlem alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlama oldu, hasarlı kazalar meydana geldi. İlerleyen saatlerde de araç yoğunluklarının artması bekleniyor.

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