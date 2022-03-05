İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda yoğun sis

Silli havanın etkisi altında kalan Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda görüş mesafesinin bazı bölgelerde 30 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.


Sabah saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda etkli olan sis, trafiği olumsuz etkiledi. Yolun bazı bölgelerinde görüş mesafesi 30 metrelere kadar düştü. Afyonkarahisar-Antalya karayolunun özelikle Başağaç rampasında ve Damlalı boğazında etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Polisler kavşaklarda önlem alırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araç farlarını yakmaları yönünde uyardı.

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