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Afyonkarahisar-Antalya karayolu kar yağışı nedeniyle kapandı

Afyonkarahisar-Antalya karayolu kar yağışı nedeniyle kısa süreli kapandı.

Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol Karayolları ekiplerinin çalışması ile açıldı.


Hava sıcaklığının bir anda düştüğü Sandıklı ilçesinde gece geç saatlerde başlayan yağmur sabah erken saatlerden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kardan dolayı Sandıklı Damlalı boğazı bölgesi bir süre trafiğe kapandı. Afyonkarahisar-Antalya karayolunun önemli noktalarından birisi olan Damlalı boğazı Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması ile tekrar ulaşıma açıldı. Kar ağışı nedeniyle kapalı kalan yolda bir süreliğine de olsa mahsur kalan sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı araç sürücüleri ise kar engelini aşmak için çareyi araçlarına zincir takmakta buldu.

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