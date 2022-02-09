Afyonkarahisar-Antalya karayolu tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Kentte dün gece geç saatlerde başlayan ve gündüz etkisini arttıran kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kar yağışı nedeni ile Afyonkarahisar-Antalya karayolunun Sandıklı ilçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı ve Başağaç rampasında maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Öğle saatlerinde ise kar ve buzlanma nedeni Afyonkarahisar- Antalya karayolu tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapanırken diğer araçların trafik akışı kontrollü sağlandı. Yol güzergahlarında önlem alan polis ekipleri Sandıklı Otogar kavşağında tır, kamyon ve otobüs gibi araçların geçişini durdurdu. Kar ve buzlanmaya karşı Karayolları ekiplerinin gerekli çalışmaları tamamlamasının ardından yolun tekrar ağır tonajlı araçlara açılması bekleniyor.