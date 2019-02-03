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Afyonkarahisar-Antalya karayolunda kaza: 2 yaralı

Antalya karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 30 km Damlalı boğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Damlalı boğazında orman yolundan ana yola çıkan sürücüsünün kimliği belli olamayan 03 UR 753 plakalı odun yüklü otomobile Antalya istikametine gitmekte olan Mehmet E.'nin kullandığı 15 NC 925 plakalı otomobil çarptı. Antalya istikametine gitmekte olan otomobil orta refüje savrulurken, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza yerinde inceleme yapan jandarma ve polis ekipleri hem kaza hem de araçtaki odunlar ile ilgili inceleme başlattı.

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