Afyonkarahisar Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, “Ülkemizin bazı bölgelerinde çok ciddi uyuşturucu ticareti ve kullanımı var ve maalesef bu durum devam ediyor” dedi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Demirkapu, Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, il müdürleri ile kamu kurum kuruluşları ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan ve bağımlılık konusunda kamuda kararlı bir tutumun olduğunu hatırlatan Vali Mustafa Tutulmaz, uyuşturucuyla mücadelenin artarak devam ettiğine dikkat çekti. Vali Mustafa Tutulmaz: “Ülkemizin bazı bölgelerinde çok ciddi uyuşturucu ticareti ve kullanımı var ve maalesef bu durum devam ediyor. Ancak bir taraftan da mücadele artarak devam ediyor. Türkiye'nin her yerinde çok sayıda yakalama oluyor. İçişleri Bakanlığının 81 vilayet de aynı anda yapılmasını öngördü bir toplantıda birlikteyiz. Şuanda 81 ilde bu toplantı yapılıyor. Toplantının amacı artık uyuşturucuyla mücadelenin topyekûn ve kararlılıkla yapılması gereken bir husus olduğu anlayışını beyinlerimize işlemektir. Bu toplantıları birkaç kez yaptık. Muhtarlarımızla da bir toplantı yaptık. Her 2 ayda bir de Bağımlılık Kurulu Toplantısı yapıyoruz. Bugün toplantıyı ilçe kaymakamlarımızın da katılımıyla yapıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa bunu hep beraber yapmamız gerekiyor” dedi.

Bu Konuyu Görev Bilinciyle Ele Almalıyız

Vali Mustafa Tutulmaz kentin uyuşturucu konusunda iyi bir konumda olduğunu söyleyerek, “Geleceğimiz bizim mücadelemize bağlıdır. Bizler yeterince mücadele etmezsek sokaklarda gezmekte zorlanırız. Bizler belki kurtarırız ama bizim çocuklarımız zorlanır. Bu konuyu hepimizin, kamu kurum ve kuruluşlarının görev bilinci ile ele almamız gerekiyor. Dışarıdan bir etki olmadan ve içimizden gelen bir görev olarak ad etmemiz ve bu doğrultuda çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. İlimiz bu konuda çok şükür iyi konumda. Şuana kadar belirli bir aşama kaydettik. Bugüne kadar yapılan mücadelede güvenlik güçlerimizin, gerekse de kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışmaları iyi bir şekilde gidiyor, ama gönlümüz tabii ki bu işin sıfır olmasıdır ve bunu da hep beraber inşallah sağlarız” diye konuştu.

Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Derneği tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda kurumlarınca yapılan çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Toplantı Bağımlılıkla Mücadele konusunda yapılan çalışmalar ile ilgi soruların cevaplandırılması ile sona erdi.