Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'ten veresiye defteri geleneğini hayata geçirme çağrsı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminde adından sıkça bahsedilen “Zimem Defteri” geleneğini hayata geçirmek istediklerini söyledi. Zeybek şöyle devam etti:

“Afyonkarahisar Belediyesi olarak birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve farkındalık oluşturmak için sosyal sorumluluğa imza atıyoruz. Özellikle Osmanlı döneminde adından sıkça bahsedilen ‘Zimem Defteri' yani halk arasında veresiye defterini hayırseverlerimizle birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Ramazan ayı öncesi ve içerisinde hayat bulan ‘Zimem Defteri'ni ilimizde de hayata geçirmek istiyoruz. Hayırseverler iş adamlarımız ve vatandaşlarımızı mahallelerimizdeki bakkal, kasap ve manav gibi esnaflardan alışveriş yaparak, borcu bulunan hemşehrilerimizin veresiyelerini ödemelerini rica ediyoruz. Buradaki asıl amacımız kardeşlik duygularımızı pekiştirmektir. Yardım yapacak olan hayırsever yardım yaptığı hemşerimizi tanımadan onun borcunu küçük esnafımıza ödemesidir.”

Bu uygulamanın büyük bir ihtiyacı karşılamakla birlikte, ecdadın miras bıraktığı adalet ve hakkaniyeti, gelecek nesillere aktarabilme noktasında da önemli bir adım olacağını söyleyen Zeybek; “Hayırsever vatandaşlarımız, iş adamlarımız ve esnaflarımızla, maddi durumu sıkıntılı olan vatandaşlarımızın birbirini görmeden mahallelerdeki küçük esnafımızla yan yana getirerek, borçlu olan sıkıntıda olanların borçlarını esnaflarımıza ödemesi için harekete geçiyoruz. Buradaki hedefimiz hem hayırseverimizin hayrının yerini bulması, hem esnaf kardeşimizin bu süreçte ayakta kalması, hem de ihtiyaç sahibi ve çalışamayacak durumda olan hemşehrilerimizinde veresiye borçlarının ödenmesini sağlamaktır. Bu uygulamamız büyük bir ihtiyacı karşılamakla birlikte, ecdadın miras bıraktığı adalet ve hakkaniyeti, gelecek nesillere aktarabilme noktasında da önemli bir adım olacaktır. Uygulamayı özel kılan noktalardan biri de, 'Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' hadisine sadakatle, borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirlerini görmemeleri, bilmemeleri olacak. Günümüzde bu güzel geleneğin devamlılığına katkı sunarak, var olan ihtiyacın fark edilmesini sağlamak, Afyonkarahisar Belediyesi olarak bizleri gururlandırmanın ötesinde, yardımlaşma ruhunun yaşatılması bakımından umudumuzu güçlendirmesi olacaktır” dedi.