Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Fırat'ın doğusunda terör örgütlerinin varlığını sonlandırmak, hudutların ve halkın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis etmek için başlatılan "Barış Pınarı Harekâtı”nı destekleme kararı alınması hakkında önergeyi oy birliği ile kabul etti.

Olağanüstü toplanan Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türk ordusuna tam destek mesajı yayınlarken, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tüm Meclis Üyeleri ve toplantıya katılan muhtar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, asker selamıyla Mehmetçiğe selam gönderdi. Toplantının açılış konuşmasını Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptı. Başkan Zeybek açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekât Türkiye bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgeninbarış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye,Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır.”