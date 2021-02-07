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Afyonkarahisar Belediyesi 500 öğrenciye tablet dağıttı

Afyonkarahisar Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla başlatılan ‘Askıda Tablet' kampanyasında 500 öğrenci yapılan titiz incelemeler neticesinde tabletlerine kavuştu.


Alım işlemleri tamamlanan tabletler Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Hizmetleri Birimi tarafından pandemi dolayısıyla öğrencilere bizzat evlerinden ziyaret edilerek teslim edildi. Afyonkarahisar Belediyesi'nin çocukların eğitimine büyük önem verdiğini kaydeden Başkan Zeybek, eğitime desteğin geleceğe destek olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı eğitime destek kampanyasına belediye olarak biz de ilk, orta ve lise öğrencilerimize burs, kırtasiye, kıyafet ve son olarak tablet vererek destek olduk. Binlerce başvuru arasında gerçek ihtiyacı sahibi olan öğrencilerimize tabletlerini teslim ettik” dedi.


Öte yandan, Belediye Yardım Hizmetleri Birim Sorumlusu Kemal Erkuş ise dağıtımı yapılan tabletler ilgili açıklama yaparak her daim öğrencilerin yanında olduklarını ifade etti.

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