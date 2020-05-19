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Afyonkarahisar Belediyesi asfalt sezonunu açtı

Afyonkarahisar Belediyesi 2020 yılı asfalt sezonunu açtı.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şantiyede bakımları yapılan araç ve gereçler sıcak asfalt için ilk kontağı açtı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek çalışmalara bizzat katıldı. TEDAŞ, su, doğalgaz ve elektrik hatlarının değişmesiyle alt yapısı yenilenen Burmalı Mahallesi Uluküllük Caddesi üzerinden başlayan çalışmaların hayırlı olmasını temenni eden Başkan Zeybek, kazasız belasız bir sezon olmasını diledi. Başkan Zeybek, Afyonkarahisar'ı hak ettiği yere getirmek için ekiple birlikte el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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