Afyonkarahisar Belediyesi kültür yayınlarına bir yenisini daha ekledi

Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla Eğitimci-Yazar Kadir Kargı tarafından hazırlanan “Afyonkarahisar Merkez Kazası Nüfus Defteri (1838-1839)” isimli kitap, Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen programla tanıtıldı.

Kültür yayınlarda altın çağını yaşayan Afyonkarahisar Belediyesi, çok özel ve anlamlı bir eseri daha Afyonkarahisar'a ve edebiyat dünyasına kazandırdı. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban döneminde Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü bünyesinde basılan 44, Afyonkarahisar Belediyesi tarihinde ise 58. kültür yayını olan "Afyonkarahisar Merkez Kazası Nüfus Defteri" kitabı Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen tanıtım programının ardından okurlarıyla buluştu.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin katkılarıyla Eğitimci-Yazar Kadir Kargı tarafından hazırlanan kitabın tanıtım etkinliği büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve çok sayıda davetlinin katıldığı tanıtım programında konuşan Eğitimci-Yazar, desteklerinden dolayı Başkan Burhanettin Çoban'a ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık'a ve ekibine teşekkür etti.

Kitapta, Afyonkarahisar'da ilk nüfus sayımının yapıldığı 1838-1839 yıllarındaki Müslüman erkek nüfusuyla ilgili bilgiler yer aldığını belirten Kadir Kargı, o dönem var olan 46 mahallede asker tespiti amacıyla nüfus sayımı yapıldığı için sadece Müslüman erkeklerin kayıtları olduğunu söyledi. Kitapta ayrıca o yıllardaki nüfus hareketliliği, kişilerin fiziksel özellikleri, meslekleri, askerlik durumları, yaşları ve nüfus sayımın yapıldığı yıl itibariyle doğum- ölüm kayıtları hakkında bilgiler içerdiğini kaydeden Kargı, özellikle merkez kökenli vatandaşların kendi ailelerine dair bilgilere bu kitaptan ulaşabileceğini söyledi.

"İlimizin tarihi devamlılığı var"

Afyon'da ilk defa bir nüfus kayıt defterinin, Osmanlıcadan bugünkü Türkçemize çevrilerek halkın istifadesine sunulduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, "Bana göre bu kitap, ilimiz adına çok önemli bir çalışma. Kadir Hocamızın bahsettiği gibi o dönem 46 mahallemiz varmış. O mahalle isimlerine baktığımız zaman ilimizde tarihi devamlılığın devam ettiğini görüyoruz. Yani bugün birçok mahallemizin o tarihlerden bugüne hala aynı adla anıldığını görüyoruz. Ben bu çalışmanın Afyon tarihi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Kadir Kargı hocamız ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzü kutluyorum" dedi.