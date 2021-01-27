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Afyonkarahisar Belediyesinden bina yöneticilerine asansör bakımı uyarısı!

Afyonkarahisar Belediyesi bakımı yapılmayan asansörlerde meydana gelebilecek kazalarla ilgili bina yöneticilerine uyararak, asansörlerin kullanıcılarının can ve mal güvenliklerini sağlanması hususunda periyodik bakımlarının önemli olduğu vurgulandı.


‘Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği ile Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince Asansörlerin' yıllık kontrollerinin belediye ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirin firmalar tarafından yapıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda A Tipi Muayene kuruluşu olan bir firma ile sözleşme imzalandığı ve firmanın bilgilerine Afyonkarahisar Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.


Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada ise “Bina yöneticilerimiz asansörlerinin güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumludurlar. Asansörlerin her yıl periyodik kontrollerini yaptırmaları ilgili yönetmelikler gereği yasal zorunlulukları olup, bakımcı ve montaj firmalarının görevlerini tam olarak yerine getirip getirmediğinin kontrolünü sağlamak ve binalarında bulunan asansörlerin kullanıcılarının can ve mal güvenliklerini sağlanması hususunda önem arz etmektedir. Asansör periyodik bakımları vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda asansör kullanmaları için gerekmekte olup Belediyemiz tarafından özenle hassasiyet gösterilmektedir” ifadelerine yer verildi.

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