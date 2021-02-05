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Afyonkarahisar Belediyesinden eğitime önemli destek

Afyonkarahisar Belediyesi öğrencilerin uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için başlattığı ’Askıda Tablet-TV’ kampanyasında dağıtımlar başladı.

Afyonkarahisar Belediyesi öğrencilerin uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için başlattığı 'Askıda Tablet-TV' kampanyasında dağıtımlar başladı.


Afyonkarahisar Belediyesi'nin çocuklarımızın eğitimine büyük önem verdiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitime verdiğimiz desteğe bir yenisini daha ekleminin mutluluğunu yaşıyoruz. Hatırlanacağı üzere ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize burs desteğimizin yanı sıra kırtasiye desteğimiz, son olarak ise başlattığımız kampanya neticesinde 500'e yakın öğrencimizin tablet ihtiyacını karşılıyoruz. Onların derslerinden geri kalmasına gönlümüz asla razı olamazdı. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu titiz araştırmalar neticesinde öğrencimizi bizzat evlerinde ziyaret ederek tabletlerini teslim edeceğiz. Bu vesileyle ben tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Belediye olarak her zaman onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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