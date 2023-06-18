Afyonkarahisar Bolvadin'de Halk Dansları gecesi

Bolvadin Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Ekipleri tarafından Kırkgöz Kampüsü'nde 'Renklerle Dolu Anadolu Halk Dansları' gösterisi gerçekleştirildi.

Anadolu'nun farklı yörelerinden dans kostüm ve müzik örneklerinin sergilendiği gecede dansçılar tarafından Afyonkarahisar-Kütahya-Gaziantep-Silifke-Ankara ve Edirne yöresi oyunları sahnelendi. Antrenörlüğü, Mehmet Akyıldız, Reyhan Ulu ve Kadir Köse, Genel Sanat Yönetmenliği ise Fehmi Baytaroğlu ve Öznur Baytaroğlu tarafından sergilenen gösteride 110 dansçı görev aldı. Aileler ve izleyenler tarafından ilgiyle takip edilen etkinlikte salon tıklım tıklım dolarken, katılımcılar ilçe çapında bu seviyede kaliteli ve dolu dolu bir etkinliğin olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.