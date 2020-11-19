Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliğinin '31. Olağan Meclis Toplantısı' yapıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında düzenlenen toplantı, bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunmasıyla başladı. Toplantıda 2021 yılı yatırım planı ve çalışma programı oy birliği ile kabul edildi. 2021 yılı Bütçe Teklifinin oy birliği ile kabul edildiği toplantı, 2021 yılı atık bertaraf ücret tarifesi karara bağlandı. Üye belediyelerin borç durumları hakkında bilgilendirme, 2021 yılı katılım payları hakkında birlik encümeni teklifinin ve birlik tüzüğünün ilgili maddesinin değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Üye belediyelere dağıtılmak üzere konteynır alımı yapılması için encümen teklifi görüşüldü.

Afyonkarahisar Belediyesinin ve diğer üye belediyelerin ambalaj atıkları ve atık pil yetkisinin geri verilmesiyle toplantı sona erdi. Çevre Hizmetleri Birliği Başkanı Mehmet Zeybek, toplantıda alınan kararların birliğe üye belediyelere hayırlı olmasını dileyerek katılımlarından dolayı belediye başkanlarına teşekkür etti.