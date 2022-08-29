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Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afyonkarahisar ziyareti öncesi hazırlıklar tamamlanırken, törenin yapılacağı alanda polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar ziyareti öncesi hazırlıklar tamamlanırken, törenin yapılacağı alanda polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 2 yılın ardından Afyonkarahisar'a gelecek. Büyük Taarruzun 100. yılı etkinliklerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlar hitap edeceği Zafer Kent Meydanında polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydana çıkan birçok cadde ve sokak araç trafiğine kapatıldı. Meydanın çevresine çeşitli pankartlar asıldı. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından asılan pankartlar arasında ‘Bu Sevda Afyon'dan Dünyaya Yayıldı' ‘On Tane Altılı Masa Olsa da Biz Yine Reis Deriz' dikkatlerden kaçmadı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 16.30'da kentte olması bekleniyor.

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