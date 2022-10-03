İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tadilat çalışması sürüyor

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi içerisinde ve bahçesinde başlatılan tadilat çalışmaları devam ediyor.


Kentteki hayırseverlerin desteği ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde geçtiğimiz günlerde başlatılan tadilat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Duran ve ekibi tarafından hastane içerisinde belirlenen hasta odaları, yönetim bölümleri, merdivenler başta olmak üzere bir çok yerde tespit edilen yerlerde bakım onarım çalışması yapılıyor. Tadilat çalışmaları çerçevesinde hastanenin bahçesinde de düzenlemeler yapılıyor.

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