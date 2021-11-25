Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yeni hizmet

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi" hizmet vermeye başladı.

Serviste yatak yarası, dekübit ülser, bası yarası da denilen, genellikle çeşitli hastalıklar nedeni ile yatağa bağımlı olan ve yattığı süre boyunca yeterince pozisyon verilmeden kalan ve yatağa en çok temas eden kalça, dirsekler, topuk, başın arka kısmı gibi yerlerde önce hafif kızarıklıkla başlayan sonrasında bu kızarıklığın derin çukurlar oluşturarak büyüyecek kadar ilerlemesi sonucu oluşan rahatsızlıkları olan hastaların tedavileri yapılıyor. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servis'de ilk etapta 8 yatak ve 5 yara bakım hemşiresinin hizmet verdiği belirtildi. Yara bakım polikliniğinin ise haftanın 2 günü hizmet verdiğini MHRS randevusu ile ya da randevu olmadan da hasta kabul edildiği açıklandı.

Öte yandan servisin açılışı İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Murat Koyuncu, Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran ve hastane çalışanları tarafından yapıldı.