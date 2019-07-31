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Afyonkarahisar Emniyeti uyuşturucuya göz açtırmıyor

Afyonkarahisar’da polis ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 1 kilogram skunk maddesi geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 1 kilogram skunk maddesi geçirildi.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kütahya yolu uygulama noktasında yapılan kontrollerde, bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Araç içerisindeki 4 şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapmak suçundan gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Adliyeye sevk edilen şahıslardan 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1'i ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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