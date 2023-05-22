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Afyonkarahisar Gençler Ferdi Masa Tenisi müsabakaları tamamlandı

Afyonkarahisar’da düzenlenen Gençler Ferdi Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Gençler Ferdi Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.


Masa tenisi müsabakalarında genç erkekler kategorisinde Bakır Dayan birinci, Efe Bayram ikinci, Samet Eşgin ve Yüksel Serdar Sert üçüncü oldu. Genç kızlar kategorisinde ise Maryam Muhammed Ala birinci, Damla Nur Tetikyol ikinci, Semiha Sultan Yazma ve Azize Elif Kaya üçüncü oldu.


Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından verildi. Kasapoğlu, müsabakalara katılan ve dereceye alan sporcuları tebrik etti.

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