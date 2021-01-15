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Afyonkarahisar güne kar ile uyandı

Afyonkarahisar’da sabaha erken saatlerde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Afyonkarahisar'da sabaha erken saatlerde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte kentte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azalarak ‘0' dereceye kadar düştü.


Meteorolojinin bir çok kent ile birlikte Afyonkarahisar için günler önce verdiği kar yağışı uyarısı doğru çıkarken, kentte sabah erken saatlerde kar yağışı başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte zaman zaman kısa süreli aksamalar meydana geldi. Kar yağışı sonrası kent beyaz bir örtü ile kaplanırken, araçların üstü de karla kaplandı. Kar yağışının devam ettiği kentte beyaz örtü kartpostallık görüntülerde ortaya çıkardı.

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