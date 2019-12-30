İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar güne karla başladı

Afyonkarahisar’da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırırken, kent merkezinde vatandaşlar güne beyaz örtüyle başladı.

Afyonkarahisar'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırırken, kent merkezinde vatandaşlar güne beyaz örtüyle başladı.


Afyonkarahisarda etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Sabah evlerinden işlerine ve okullara gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde bu mevsim ilk kez beyaz örtünün hakim olması nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.