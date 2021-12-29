İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afyonkarahisar Hayvanları Koruma Korulu toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.


Vali Yardımcıları Ömer Tekeş ve Nurullah Kaya başkanlığında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Abdülkadir Sevinç, belediye yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri ve DKMP Şube Müdürlüğü teknik ekibinin katılımıyla İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda tehlikeli cins köpekler masaya yatırılarak Bakanlığın genelgesinin uygulamaları görüşüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.