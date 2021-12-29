Afyonkarahisar Hayvanları Koruma Korulu toplantısı yapıldı

Vali Yardımcıları Ömer Tekeş ve Nurullah Kaya başkanlığında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Abdülkadir Sevinç, belediye yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri ve DKMP Şube Müdürlüğü teknik ekibinin katılımıyla İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda tehlikeli cins köpekler masaya yatırılarak Bakanlığın genelgesinin uygulamaları görüşüldü.