Afyonkarahisar haziran ayında aldığı yağışla son yılların rekorunu kırdı

Bölge Müdürü Alper Akçakaya, haziran ayında Afyonkarahisar ile birlikte bölgesinin metrekareye yaklaşık 80 kilogramın üzerinde yağış aldığını kaydederek bu oranın geçmiş yılların ortalamasının 2 katından fazla olduğunu belirtti.

Kentte son günlerde etkili olan yağışlı hava ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Akçakaya, kentte haziran ayının 22 gününde alınan yağışla adeta son yılların rekorunun kırıldığını ifade etti. Yağış oranın kırsal bölge ve ilçelerde metrekareye 80 kilogramı da geçtiğini de dile getiren Akçakaya “Haziran ayının başlangıcı itibari ile yağışlı bir döneme girdik. Bölgemizde yani Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak mevsim normallerinin hemen hemen 2 katına varan yağışlar aldı. Bol yağışlı bir dönem geçirdik son 20 gün içerisinde. Bugün itibari ile (22 Haziran itibariyle) baktığımızda metrekareye 80 kilogramı geçen yağış aldık kent merkezinde. Kırsalda, ilçeler bazında ise çok daha fazla yağış alan bölgeler var Afyonkarahisar'da. Bunun yanında aynı değerlendirmeyi Denizli ve Uşak içinde yapabiliriz. Nisan ve mayıs aylarında kuraklık olan bölgemizde haziran ayının ilk 20 gününde bu açığa alınan yağışla giderdiğimizi, tamamladığımızı söyleyebiliriz” dedi.

“Almamız gereken yağışın neredeyse 2 katını aldık”

Haziran ayının 22 gününde alınan yağışın geçen yılların ortalamasına göre çok çok üstünde olduğunu da sözlerine ekleyen Akçaya ayrıca yağışla birlikte düşen sıcaklıklarında yükseleceğini vurgulayarak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Alınan yağışlar geçen sene ve normallerine göre değerlendirdiğimiz de haziran ayında normal almamız gereken yağışın neredeyse 2 katını bulmaktadır. Önümüzdeki hafta yaptığımız tahminlere göre sıcaklıkların artacağı değerlendirilmekte. Yağışlarında etkisini kaybedeceği görülüyor. Bugünden itibaren bazı yerlerde yağışlar devam edecek.”