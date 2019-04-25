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Afyonkarahisar Huzur Evi'nde 23 Nisan coşkusu

Afyonkarahisar Toki Fatma Aliye Hanım Anaokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Huzur Evi sakinleriyle coşkulu bir şekilde kutladı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Toki Fatma Aliye Hanım Anaokulu minik öğrencileri Huzur Evi'nde bir kutlama gerçekleştirdi. Okul yönetimi ilk önce Huzur Evi bahçesini Türk bayraklı balonlarla süsleyip, Huzur Evi misafirlerini alana davet etti. Pasta sürpriziyle başlayan etkinlik minik öğrencilerin yaşlılara çiçek takdimiyle devam etti. Yaşlılarla hoş vakit geçiren minikler daha sonra gösterilerine başladı. Türkiye'de bulunan 7 bölgenin yöresel oyunlarını sergileyen minik öğrenciler, Huzur Evi misafirlerini kendilerine hayran bıraktı. Miniklerin semazen gösterileri ise beğeniyle karşılandı. Kutlamaların sonunda sahneye çıkan sihirbaz da el çabukluğuyla yaptığı gösterisiyle büyük alkış aldı.


“Sizlerin evlatları olmaya geldik”


Kutlama sonrası açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Necibe Yalçınkaya Uluay; “Öğrencilerimizin sosyal yönünün gelişmesi için sizleri ziyarete getirdik. Sizlerin 23 Nisan'ı tekrar yaşamanız için öğrencilerimizle bu programı düzenledik. Biz de sizlerin sıkıntılarını gidermek için ve katılamadığınız 23 Nisan'ların sevincini beraberce kutlamak için geldik. Biz sizin çocuklarınız evlatlarını olmaya geldik. Sizleri bir nebzede olsun mutlu edebilirsek ne mutlu bizlere. Büyüklerimiz sizin sıcak yuvanız olan buraya bizi kabul ettiğiniz için size ve kurum yetkilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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