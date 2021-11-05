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Afyonkarahisar İGM Kasım ayı toplantıları devam ediyor

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Kasım ayı toplantılarının 5.

oturumunda komisyonlardan gelen raporlar görüşülerek karara bağlandı.


Bütçe görüşmelerinin yapıldığı ve 20 gün .oyunca devam edecek olan Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarının bugünkü birleşiminde komisyondan gelen raporlar mecliste görüşülerek karar bağlandı.


İlk olarak İl Özel İdaresi tarafından köylerde yapılan su şebekesi hat tamir, bakım ve onarım, depo temizliği boru ek parçası, klor temini, pompa arızalarında kullanılmak amaçlı su kullanım tarifesinin belirlenmesi konusundaki komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. .


Meclisin bir diğer gündem maddesi olan İhsaniye İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce akaryakıt atımında kullanılmak üzere ödenek aktarılması, konusundaki komisyon raporları da oy birliği ile kabul edildi.

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