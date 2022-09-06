Afyonkarahisar İGM toplantılarında gündem maddeleri görüşüldü

birleşiminde komisyonlardan gelen raporlar görüşülerek karara bağlandı. Başkan Çoban, Çay ilçesine Afyonkarahisar'ın an büyük barajının yapıldığı bildirdi.

Toplantıda ilik olarak Afyonkarahisar Çay ve Bolvadin İçme suyu Arıtma Birliği kurulması için meclis kararı alınması konusundaki komisyon raporu görüşüldü. Raporu ilişkin bilgi veren Başkan Burhanettin Çoban, “Devletimiz sağ olsun Çay'a Afyon'un en yüksek gövdeli barajını yapmıştı. Hem tarımsal sulama hem de içme suyuna çevrilerek bir arıtma tesisi kuruldu. Oradaki araziler sulanacak. Hem Bolvadin hem çay belediyesi ve Özburun belediyesi ve köylerin içme suyu karşılanıyor. Birlik kurulması gerekiyor. Arıtmanın maliyetine gelince DSİ bu tür tesisleri yapıyor 30 yıl taksitlendiriyor. Ödemesi 30 yılda ödeniyor” dedi. Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.