Afyonkarahisar'da “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sergisi” açılışında konuşan Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, milletin aleyhine, milletin bağımsızlığına karşı çalışanları Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu olarak kabul etmediklerini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Afyonkarahisar Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü işbirliğinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sergisi” Zafer Meydanında açıldı.

Sergi açılışına Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürü Şerife Münire Burcu ve vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesilerek serginin açılışı yapılırken, protokol daha sonra sergideki fotoğrafları inceledi. 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve darbe girişimine karşı gösterilen kahramanlıkların yer aldığı fotoğraflar büyük ilgi gördü.

Türk milletinin bekasına, milletimizin bağımsızlığına yönelik yapılan hain saldırıyı asla unutmayacaklarını söyleyen Vali Gökmen Çiçek “FETÖ Terör Örgütü mensuplarınca yapılan hain darbe girişimi milletimizin gücü, mücadelesi ve azmiyle bitirildi. Çok şükür ki milletimizin azmi galip geldi, o karanlık gece sabahla birlikte aydınlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi o geceki ruh Malazgirt'te Alparslan'ın Şah İsmail'in, Çanakkale'deki ve Afyon'da Kurtuluş Savaşı'na giden askerlerimizin ruhu ile aynı ruhtu. Bu milletimiz o gece bütün dünyaya “Bize diz çöktüremezsiniz, bizi yıkamazsınız, bizi yıkamayacaksınız” mesajı verdi. Bir kere daha böyle bir hainliğe fırsat vermeme adına o geceyi milletimiz unutmadı, unutmayacak” dedi.

“İlk andan itibaren partimizin önüne geldik”

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren AK Parti binasının önünde toplandıklarını ifade ederek “Hain darbe girişimini ilk duyduğumuz andan itibaren partimizin önüne geldik. Partide oluşan kalabalıkla birlikte Anıtpark'ın önüne yürüdük. O gün sabaha kadar genciyle yaşlısıyla, partilisiyle, partisiziyle tüm Afyonkarahisar tek vücut oldu, hainlere geçit vermedi. Rabbim hainlere bir daha fırsat vermesin. Bu ülkenin bekasına, demokrasisine göz dikenlere bu millet geçit vermeyecek” dedi.

“Milletin aleyhine karşı çalışanları TSK mensubu olarak kabul etmiyoruz”

İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, milletin aleyhine, milletin bağımsızlığına karşı çalışanları Silahlı Kuvvetler mensubu olarak kabul etmediklerini ifade ederek, “O gün bu menfur darbeye teşebbüs eden insanların Türk Silahlı Kuvvetlerine atfedilmemesi lazım. Silahlı Kuvvetlerinin içine yerleşmiş, milletin aleyhine, milletin bağımsızlığına karşı çalışan insanları Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak kabul etmiyoruz. Çünkü Silahlı Kuvvetler, tarihte olduğu gibi milletin ordusu, milletin silahlı kuvvetleridir” dedi.