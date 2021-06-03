Afyonkarahisar İl Genel Meclis toplantıları devam ediyor

Toplantıda komisyondan gelen raporlar görüşülerek karar bağlandı.

İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısının üçüncü birleşimi Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleşti. Toplantı komisyondan gelen raporların görüşülmesiyle devam etti. Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine bağlı Yaka köyünde bulunan çok amaçlı kapalı alan için yapılması planlanan tuvalet, depo ve arsanın etrafının telle kapatılması için ödenek aktarılması konusundaki komisyon raporlarının görüşüldü. Raporun okunmasıyla çok amaçlı kapalı alan için 50 bin lira ödenek aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. Toplantının bir değer gündem maddesi olan 2021 yılı yatırım programında köprü ve kutu menfez yatırımı bulunmadığından dolayı muhtelif sanat yapıları harcama kaleminde bulunan ödenek ile asfalt ve astar nakil işi harcama kaleminde bulunan ödeneklerin, beton parke bordür yapımı harcama kalemine aktarılması konusundaki komisyon raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.