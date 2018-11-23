Afyonkarahisar İl Genel Meclisi toplantısı Dinar'da yapıldı

birleşim toplantısı Dinar'da yapıldı.

Dinar Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Saffet Acar, Afyonkarahisar İGM Başkanı Salih Sel, İGM üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı İdris Er, CHP İlçe Başkanı Mevlüt Er, MHP İlçe Başkanı Mustafa Karahan, İYİ Parti İlçe Başkan Vekili Fahrettin Uslu katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Salih Sel, İl Genel Meclisi Kasım ayı 14. birleşim toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Başkan Sel'in açılış konuşmasının ardından meclis gündem maddelerini ele aldı. Daha sonra Dinar İl Genel Meclis üyeleri Hüseyin Demirkan, İbrahim Acar ve Alim Akgül'ün konuşmaları ile toplantı devam etti.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, yaptığı konuşmasında, “Sizleri ağırlamaktan son derece mutluyuz. 10 yıldır belediye başkanıyım. İkinci kez il genel meclis üyelerimizi ağırlıyoruz. İlimizdeki bir takım işlerin yapılması için canla başla çalışıyor, bir araya geliyorsunuz. Afyonkarahisar'ın sorununu çözmeye çalışıyorsunuz. Bu ülke bizim, bu Afyon bizim, bu Dinar bizim ve herkesin bu ülkeye vefa borcu var diye düşünüyorum. Her zaman sizleri ağırlamaktan mutlu olduğumu da belirtmek isterim” dedi.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya ise konuşmalarında, “İl Genel Meclisi toplantısının ilçemizde toplanmasından dolayı mutlu olduk, onur duyduk. 19 Yıllık meslek hayatımda ilk defa görev yaptığım kendi ilçemde Dinar'ımızda İl Genel Meclis üyelerini ağırlamış oldum. Bizlere vereceğiniz destekler için ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Dinar'da gerçekleştirilen İl Genel Meclisi toplantısı Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'ın yemek ikramı ile sona erdi.