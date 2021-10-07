Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın 'Özel' ziyaretçileri

Şehit Mustafa Sezer Ortaokulu Okul Müdürü Nevzat Çakar, Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Ahmet Uludağ ve öğrenci Akif Arda Çevik ile ailesi İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ı ziyaret etti. Okul Müdürü Nevzat Çakar ziyarette yaptığı konuşmada, Akif Arda Çevik' in 2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında iyi bir performans sergileyerek başarılı olduğunu ve sınavı kazandığını söyledi.

Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Ahmet Uludağ da engellerinin öğrencilerin azmine hiçbir zaman engel olmadığını belirtti.

Öğrencimizin annesi Rukiye Çevik ise oğlunun birden fazla engeli olmasına ve tekerlekli sandalye ile hayatını idame ettirmesine rağmen çalışma azim ve isteğini hiç kaybetmediğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da, özel öğrenci Akif Arda Çevik'e tablet hediye etti.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.