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Afyonkarahisar İl Müftülüğü gönüllü personelleri Hatay'a gidiyor

Depremzede vatandaşların yanında olmak, yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek ve manevi destekte bulunmak amacıyla Afyonkarahisar İl Müftülüğü gönüllü personeli dualarla Hatay’a uğurlandı.

Depremzede vatandaşların yanında olmak, yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek ve manevi destekte bulunmak amacıyla Afyonkarahisar İl Müftülüğü gönüllü personeli dualarla Hatay'a uğurlandı.


Afyonkarahisar İl Müftülüğü depremin yaşandığı ilk günden itibaren gönüllü personellerden oluşturulan ekipler deprem bölgesine gönderilmeye devam ediyor. Bu kapsamda İl Müftülüğü Vaizi Sedat Derin ve Yıldız Mumyakmaz koordinesinde, vaizler, Sandıklı İlçe Müftülüğü Din Görevlileri ve Kur'an kursu öğreticilerinden oluşan ekip vaaz, irşat ve din hizmetlerini yürütmek amacıyla Hatay'a gitmek üzere dualarla yola çıktı.

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