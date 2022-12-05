Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü denetim yaptı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Erdal Kayış Başkanlığında Merzuka Abacı ve Mutlu Kavak'tan oluşan, Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi, kurum ve kuruluşlarda denetim yaptı.

Denetimlerde, sivil savunma hizmetleri çerçevesinde planlar, personel tahliye planlaması, ve sığınaklar incelendi. Ayrıca yangına karşı alınacak önlemler dahilinde ise yangın planları, yangın söndürme cihazlarının bakımı kontrolü yapıldı. Koruyucu güvenlik, bina ve çevre güvenliği, binaların fiziki şartları, kazan daireleri, mutfaklar, çamaşırhaneler, arşivler gözden geçirildi. Özel güvenlik hizmetlerinin sunumu ile ilgili, özel güvenlik görevlilerinin denetimi, özel güvenlik izin belgeleri, bina güvenlik ve koruma planlarının hazırlanması, POL-net uygulaması konularında gözlem ve değerlendirmeleri yapıldı. Denetim de, müdürlüğe bağlı bütün ilçe sağlık müdürlükleri, ilçe devlet hastaneleri ve entegre hastaneler, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları, kayış ve ekibi tarafından incelendi.