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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Korkmaz'dan Şuhut'taki sağlık kurumlarını ziyaret etti

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Serhat Korkmaz, Şuhut’taki sağlık kurumlarını ziyaret etti.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Serhat Korkmaz, Şuhut'taki sağlık kurumlarını ziyaret etti.


Korkmaz, ilk olarak Şuhut Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Alaşan ile birlikte hastane birimlerini gezdi. Hastane personelleri ile bir süre ayaküstü hasbihal eden Müdür Korkmaz, sağlık personellerinden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.


Müdür Korkmaz, Şuhut Devlet Hastanesi ziyaretinin ardından Şuhut 1 ve 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek burada Aile Sağlık Merkezindeki sağlık personellerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Serhat Korkmaz, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri (112) İstasyonu ziyaretinin ardından Şuhut'taki ziyaretini sonlandırdı.

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