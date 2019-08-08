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Afyonkarahisar ilçe ve köylerde deprem paniği

Merkez Üstü Denizli olan 6.

5 şiddetindeki deprem Afyonkarahisar'ın Denizli yakınlarındaki ilçelerde yoğun olarak hissedildi. Dinar, Dazkırı ve Başmakçı ilçelerinde bazı evlerde çatlaklar olurken, iş yerlerindeki raflar ise depremin etkisiyle yere döküldü.


Denizli'de meydana gelen deprem Afyonkarahisar ve ilçelerinde yoğun olarak hissedildi. Denizli'ye yakın olan ilçeler Dinar, Dazkırı ve Başmakçı, Kızılören ilçe merkezi ve köylerde bazı evlerde çatlaklar oluştu. Dazkırı'da depremden kaçan 6 kişi yaralanarak çeşitli hastanelerde ayaktan tedavi edildi. Dinar ilçesinde de eczaneler ve bazı işyerlerinde raflar yerlere döküldü. AFAD ve UMKE ekiplerinin ilçe merkezleri ve köylere tedbir amaçlı sevk edildiği öğrenildi.

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