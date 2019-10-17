Afyonkarahisar İmam Hatip ailesi buluştu

Afyonkarahisar Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Önder İmam Hatipliler Derneği işbirliği ile İmam Hatip Okulları'nın kuruluşunun yıl dönümü kutlandı.

Zafer Meydanında 'İmam Hatip Ailesi Buluşması' adı altında gerçekleştirilen etkinliğe Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, imam hatip okulları öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan kutlamalar Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımının gösterileriyle sürdü. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla süren etkinliğin açılış konuşmasını Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Av. Ahmet Akbaba yaptı.

"İmam hatip okullarını engellemeye çalıştılar"

İmam hatip okullarının 1913 yılında temeli atıldığını ifade eden Başkan Akbaba, bu okullarda din eğitiminin esas alındığı fakat beraberinde birçok pozitif ilimlerin de verildiğini belirtti. Akbaba şöyle devam etti:

“Okullarımızın açılışlarında sonra bu kurumları çok engellemek isteyenler oldu ve engellediler. Nihayet arkadaki panoda gördüğümüz merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri üstadımız ve 1951-54 arasında bugünkü teknik özellikleriyle imam hatip okullarının korunması için çok çalışan merhum Mahmut Celalettin Ökten hocamızı da burada rahmetle anmadan geçemeyeceğim. Gençler İmam Hatip Okulları sadece din adamı yetiştiren kuruluşlar değildir. İmam hatip okullarında müfredat gereği pozitif eğitimler tahsil edilmekte ve bu ilimlerin yaşantısını hayatlarında tatbik eden nesiller yetiştirilmektedir.”

"Başörtü ve kat sayı sorunu çıkardılar"

Başörtü ve katsayı problemiyle öğrencilerin önüne kesmeye çalıştıklarını kaydeden Akbaba “Yıllar var ki, imam hatip okullarının önünü kesebilmek için başörtü yasağı, kat sayı problemi gibi bir çok usullerle imam hatiplilerin önü kesilmek istendi. Ancak gerek imam hatipli olanlar gerekse imam hatibi sevenler büyük mücadeleler vererek bu engelleri aşmasını bildi. Özellikle 17 yıl içerisinde yapılan hizmetler inkar edilemez, yadsınamaz bir noktadır. Artık imam hatip okulları gerek ortaokullar gerek liseler olarak diğer okullarımıza eş değer ve eşit fırsatlar içerisinde hayatlarını kazanmaya çalışmaktadırlar” dedi.

Öte yandan etkinliğe katılanlara pilav ikram edildi. Kutlama Grup Yürüyüş'ün konseriyle devam etti.