Afyonkarahisar işsizliğin en az olduğu 5 ilden birisi

Afyonkarahisar “İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı” Vali Mustafa Tutulmaz'ın başkanlığında Yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın işsizliğin en az olduğu 5 ilder birisi olduğunu kaydetti.

İş gücü potansiyelinin istihdama yönlendirilmesi ve işsizliğin giderilmesi amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü “2019 yılı 1. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı”nın açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Tutulmaz; “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu olarak 2019'un ilk toplantısını yapıyoruz. Malumunuz olduğu üzere ilimizde istihdamın arttırılmasına yönelik kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler hep beraber ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan sevindirici bir konumdayız ki ülkemizin işsizliğin en az olduğu 5 ilden birisiyiz” dedi.

“Toplum olarak herkesin bir mesleği olması gerekiyor”

Nitelikli insanların özelde ve kamuda bir şekilde kendine iş bulduklarını ifade ederek konuşmasına devam eden Vali Tutulmaz, “Nitelikli kişiler özelde de olsa, kamuda da olsa bir şekilde kendilerine iş buluyor. Ama nitelik sıkıntısı olan ve herhangi mesleki becerisi olmayan insanların da genellikle kamuya bir şekilde gireyim ondan sonra işimi hallederim düşüncesi hala ön planda oluyor. Bu ise toplumu işsiz kalmaya sevk ediyor. Bizim dinamizmi kazanabilmemiz adına toplum olarak herkesin bir mesleği olması lazım. Herkesin yapabileceği bir iş olması lazım. Ne iş yaparsın denildiğinde her işi yaparım diyen bir kişi aslında hiçbir şey yapamıyor demektir. İnsanların uzmanlaşması lazım. Çağımız artık uzmanlığın bile yetmediği daha ileri uzmanlıkların gerektirdiği bir çağdır. Onun için bizim bu toplantılarda daha çok meslek edindirmeyi ve daha çok uzmanlığa önem vermeyi hedeflemeliyiz ve bu doğrultuda hareket etmeliyiz. İnşallah 2019 yılı ilimiz açısından, istihdam oranın daha yüksek olduğu bir yıl olur diyor ve toplantıyı da başlatmış oluyoruz” dedi.

Toplantının devamında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karakaya tarafından geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Faaliyetleri, İşe Yerleştirme, İşsizlik Sigortası başta olmak üzere Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünün çalışma ve faaliyetleri hakkında bir sunum yapıldı.