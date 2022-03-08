Afyonkarahisar Kadın Kültür Evleri'ne 150 bin TL'lik ödül

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek öncülüğünde hayata geçirilen ve bir yılda yaklaşık 213 kadına istihdam sağlayarak 6 milyon TL'lik ciro sağlayan Kadın Kültür Evleri bir kamu bankası tarafından yapılan yarışmada 150 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Afyonkarahisar Kadın Kültür Evleri Kooperatifleri yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyor. Daha önce TÜSİAD tarafından ‘İşimizin Yarını' temasıyla düzenlenen Ortak Yarınlar 2021 Ödül Programı'nda ‘Kadınlar İçin Fayda Oluşturanlar' kategorisinde ödül alan Kadın Kültür Evleri Projesi, bir başka ödülünü de Halkbank Üreten Kadınlar Yarışmasından elde etti.

Değişim ve gelişimin mimarı kadınlar olacaktır” düşüncesiyle 24 Temmuz 2020'de Vali Gökmen Çiçek'in eşi Sümeyra Çiçek öncülüğünde hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri Projesi başarıdan başarıya koşuyor. Tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilere avantajlı hizmetler sunmak hedefiyle 'Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü'nü kuran Halkbank, girişimci kadınları cesaretlendirmek, projelerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla “Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nı organize etti. Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda bir ödül de Kadın Kültür Evleri Projesinin oldu. Kadın Kültür Kooperatifleri 150 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

“Bu gurur hepimizin”

İstanbul'da gerçekleştirilen ödül törenine katılan Vali Çiçek, ödül töreni sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Vali Çiçek: “Kadınlarımızdan yine hepimizi gururlandıran bir başarı hikâyesi geldi. Kadın Kültür Kooperatiflerimiz Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda derece alarak para ödülü kazandı. Bu gurur hepimizin. Ben inanıyorum Kadın Kültür Evleri Projesi 2022'de çok daha büyük işler başaracak” ifadelerini kullandı.

213 kadına doğrudan istihdam sağlandı

Bir buçuk yıllık sürede açılan 25 kadın kültür evi ile 85 binin üzerinde kadına ulaşılırken, yaklaşık bir yıllık bir sürede de kolektif çalışma ruhuyla 17 kadın kooperatifi kuruldu. Kooperatiflerde 213 kadın kendi işinin sahibi olurken, bu kadınlar ilçelerindeki ev eksenli çalışan 60 kadına da destek sağlandı. Tarımsal üretimden gıdaya, hediyelik eşyaya kadar farklı sektörlerde çalışmalarını yürüten kadın kültür kooperatifler, ülke ekonomisine yaklaşık bir yıl gibi bir sürede 6 milyon TL katkı sağlandı.

17 kadın kooperatifinde ilçelerin potansiyelleri dikkate alınarak gıdadan hediyelik eşyaya kadar geniş bir yelpazede 400'den fazla ürün üretiliyor.