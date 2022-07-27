Afyonkarahisar kahramanını uğurladı

Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe Kilit Operasyonunda şehit düşen Afyonkarahisarlı Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, memleketinde gerçekleştirilen törenin ardından sonsuzluğa uğurlandı. Cenaze töreninde Vali Kübra Güran Yiğitbaşı şehit annesini bir an olsun yalnız bırakmazken, sarıldığı şehit annesini sürekli teselli etmeye çalıştı.

TSK tarafından yürütülen operasyonda dün gece geç saatlerde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek ağır yaralandı. Helikopter ile hastaneye kaldırılan Taşyürek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit düştü. Taşyürek'in şehit haberini ise Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Kale köydeki baba evine kent protokol üyeleri ulaştırdı. Şehit haberinin ulaşmasının ardından köy adeta yasa büründü. Türk bayrağının asıldığı eve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı başta olmak üzere protokol üyeleri gelerek başsağlığı verdi.

Şehit Taşyürek için ilk cenaze töreni Hakkari'deki askeri birlikte gerçekleştirildi. Törenin ardından Taşyürek'in naaşı uçakla Afyonkarahisar'a gönderildi.

Gözyaşları sel oldu

Taşyürek'in naaşı uçaktan konvoy eşliğinde alınarak baba evi olan Kale köye getirildi. Burada helallik alınması için baba evine getirildi. Şehidin ağabeyleri Mesut ve Bekir Taşyürek başta olmak üzere yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınması sırasında aile üyelerini yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı törenin yapılacağı Kale Köyü Ortaokulu bahçesine götürüldü.

Şehidin naaşı ardından askerlerin omuzlarında tören alanında hazırlanan musallaya konuldu. Burada şehit Taşyürek için cenaze namazı kılındı. Namazı Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Cenaze töreninde Vali Yiğitbaşı şehit annesi Ayşe Dudu'yu bir an olsun yalnız bırakmayarak sürekli sarılıp teselli etti. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı köy mezarlığında defnedildi.

Şehit Taşyürek'in 7 aylık asker olduğu öğrenildi

Gerçekleştirilen cenaze törenine Vali Yiğitbaşı'nın yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Şehit Taşyürek'in bekar olduğu ve ailenin en küçük çocuğu olduğu öğrenilirken, ayrıca göreve 2021 aralık ayında başladığı ve henüz 7 aylık asker olduğu öğrenildi.