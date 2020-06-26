“Afyonkarahisar Kendin Yap” atölyesi incelendi

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Yeni Nesil Eğitim Programı (YENEP) kapsamında “Afyonkarahisar Kendin Yap” projesi kapsamında drama liderliği eğitici eğitimi ve zeka oyunları eğitici eğitimlerini yerinde inceledi.

Projeyle kaliteli eğitim sunulduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, ''Kendin Yap atölyesinde drama liderliği eğitici eğitimi ve zeka oyunları eğitici eğitimleri ile öğrencilerimize, kaliteli eğitim sunarak onların bilgili, araştırmacı, düşünen, sorgulayan, analiz edebilen bireyler olarak eğitim hayatlarına devam etmeleri sağlanarak çocuklarımızın ezberden ziyade yaparak, yaşayarak öğrenmesine fırsat bulacağız. Ayrıca öğretmenlerimiz eğitimlerde öğrendikleri yöntemleri kullanarak eğitim ve öğretimde kalıcılığı sağlayarak eğitim ve öğretime pozitif katkı sağlayacaklar. Eğitimlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.