Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı'nı 4 günde yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti. 200'e yakın yayınevinin birbirinden güzel eserleri 102 stantta sergilenirken, fuara gelen ziyaretçilere ayrıca Frig Vadisi'nin kalbi olan Ayazini'ne de ücretsiz gezi fırsatı sunuluyor.

Motorsporları merkezinde düzenlenen fuar acıdığı günden bugüne adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleri ile gerçekleştirilen fuarı gerçekleştiren firmanın yetkilisi, gazeteci Mehmet Abdioğlulları, ziyaretçilerin aradıkları bütün kitap ve yayınları fuarda bulabildiklerini ifade etti. Abdioğlulları fuara sadece şehir içi değil ve şehir dışından, çevre illerden de büyük katılım olduğunu dile getiren ve açıldığı günden itibaren fuara yaklaşık 40 bin kişinin geldiğini belirtti. Abdioğlulları, “24 Eylül ve 3 Ekim tarihleri arasında 10 Gün boyunca açık olacak fuarımızda şuanda 102 standa 200'e yakın yayınevimiz, 100'e yakın ulusal yazarımız, 50'ye yakın yerel yazarımız söz konusu olup aynı zamanda fuar içerisinde sahaflar sokağı adı altında bir sokak kurduk. Bu sokakta ülke genelinde isim yapmış 12 sahafımızı misafir etmekteyiz. Bugüne kadar 40 bine yakın ziyaretçimiz oldu. Bunların 24 bine yakını öğrenciden oluşmakta ve öğrenci taşımalarımız devam etmekte olup sivil halkımız genellikle cumartesi, pazar ve akşam 17.30'dan sonra rağbet göstermeye başladı” dedi.

“Fuar kentin tanıtımına önemli katkılar sağlayacak”

Organizasyonun ülke çapında ciddi bir etkinlik olduğunu ve bunun da kentin tanıtımına önemli katkılarının olduğunu vurgulayan Abdioğlulları açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Çevre illerden gelen arkadaşlarımız var. Denizli, Burdur, Isparta, Uşak, Kütahya gibi. Kitap tutkunu arkadaşlar Afyon Kitap Fuarının Marka değerini bildikleri için buraya ziyarette bulunmakta. Bu anlamda yapmış olduğumuz organizasyonda Afyonkarahisar Valiliği'nin öncülüğünde ve Afyonkarahisar Belediye Başkanlığımızın ev sahipliği ile ciddi bir organizasyon geçirdik. Burada Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katma değerini ve diğer kamu kurum ve kuruluşların katma değerini unutmamak lazım. Valimiz Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'in uyumlu çalışması şehrimize olumlu yansıyor.”

Öte yandan, fuar 3 Ekim tarihine kadar açık kalacak.