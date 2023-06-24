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Afyonkarahisar- Konya karayolunda bayram trafiği yoğunluğu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 9 günlük bayram tatillerini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Afyonkarahisar çevre yollarında yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 9 günlük bayram tatillerini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Afyonkarahisar çevre yollarında yoğunluk oluşturdu.


Kurban Bayramı tatili bugün başlıyor. Dört bölgeyi birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da da kavşak noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Afyonkarahisar- Konya karayolunda araç sürücülerinin oluşturduğu trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri de yollarda trafik güvenliğini sağlamak için kavşak noktalarda geçişlerin daha seri olmasını sağlıyor.


Afyonkarahisar'dan Konya'ya giden Süleyman Sarıgöz, bayram dolayısıyla yolda olduğunu ifade ederek, “Lütfen trafik kurallarına uyalım, şimdiden herkese hayırlı bayramlar” dedi.


Öte yandan dron ile çekilen görüntülerde karayolundaki uzun araç yoğunlukları da dikkat çekti.

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