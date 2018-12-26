Afyonkarahisar-Kütahya karayolu trafiğe kapandı

Afyonkarahisar'da dün gece aralıksız süren kar yağışı sonrasında sabah saatlerinde karayollarında buzlanma meydana geldi. Meteoroloji ve Karayolları ekiplerince uyarıların yapıldığı buzlanma sonucunda Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu 20. kilometresinde bir tırın kayarak aydınlatma direğine çarpması sonucu yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda trafik yaklaşık 1 saat durdu. Ekipler tarafından açılan Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda trafik kontrollü bir şekilde ilerliyor.