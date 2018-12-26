İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar-Kütahya karayolu trafiğe kapandı

Afyonkarahisar-Kütahya karayolu, bir tırın kaza yapması sonucu uzun süre trafiğe kapandı.


Afyonkarahisar'da dün gece aralıksız süren kar yağışı sonrasında sabah saatlerinde karayollarında buzlanma meydana geldi. Meteoroloji ve Karayolları ekiplerince uyarıların yapıldığı buzlanma sonucunda Afyonkarahisar-Kütahya Karayolu 20. kilometresinde bir tırın kayarak aydınlatma direğine çarpması sonucu yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda trafik yaklaşık 1 saat durdu. Ekipler tarafından açılan Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda trafik kontrollü bir şekilde ilerliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.