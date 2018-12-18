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Afyonkarahisar Mevlevi Konağında Şeb-i Arûs etkinliği yapıldı

Hz.

Mevlâna'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Afyonkarahisar Mevlevi Konağında Şeb-i Arûs etkinliği düzenlendi.


Afyonkarahisar Uluslararası Mevlevi Kültürünü Yaşatma Derneği dün akşam Mevlevi Konağında sema töreni ve dinleti etkinliği düzenledi. Etkinlikte pilav ve aşure ikramları oldu.


Mevlâna'nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) çerçevesinde yapılan programda Dernek Başkanı Hacer Aran, “Mevlevilikte 2 . büyük merkez olan Afyonkarahisar'da yıllarca dernek çalışmalarımızın arasında yer alan Vuslat Günü etkinliklerinde Mevleviler için kavuşma günü olarak Mevlana'nın hakka yürüyüşünün yıldönümünü kutladık. Mübarek olsun, Hak katında makbul olsun. Katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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