Afyonkarahisar Modern Sanayi Sitesi hızla yükseliyor

Afyonkarahisar'da inşa edilen ve küçük esnafın kendi işini yapmasına olanak sağlayacak Modern Sanayi Sitesi inşaatındaki son durum hakkında bilgi veren Afyonkarahisar Modern Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hakan Dilek, 382 adet dükkanın kaba inşaatını 2019 sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde inşa edilen Modern Sanayi Sitesi, adeta bir KOBİ Sanayi Sitesi olma özelliği taşıyacak. Çok kısa sürede inşaatında büyük ilerleme kaydedilen sanayi sitesinin bu yıl sonu itibariyle bitirilmesi hedefleniyor. Kentteki küçük esnafların işlerini kendi dükkanlarında yapmalarına olanak sağlayacak sanayi sitesi hakkında bilgi veren Kooperatif Başkanı Hakan Dilek, “Bir kepenk olsun esnafın olsun” düşüncesiyle çıktıkları yolda şu anki sanayi sitesinin kuruluşunu 2015 yılında yaptıklarını kaydetti. Dilek, “Bilindiği üzere Türkiye genelinde küçük sanayi siteleri 48 metre, 60 metre, yüksekliği 3.60'tan ibaret olan bir sanayi siteleri inşa edilmiş. Yapanlardan Allah razı olsun diyoruz ama biz buradan KOBİ sanayi sitesi içeriğinde eskilerin ülkenin bu kadar gelişeceğini düşünmediğini, düşünemediğini gördük. Bununla beraber yüksekliğinin 9 metre ve ilik girişinin de 5 metre yükseklikte bir sanayi yaptık. Bu küçük sanayimi derseniz, küçük sanayiye ihtimal bırakmıyor ve bu bir KOBİ Sanayi Sitesi. Bunun içerisinde tamirci, kaportacı, boyacı, mobilyacı gibi esnaflarımız olacaktır. Bunlar elbette küçük esnaftır” dedi.

“382 dükkan inşa edilecek”

“Küçük esnaf olmadan büyük esnaf olunmuyor” diyen Dilek, 200 bin metrekare araziye 382 adet dükkan inşa edileceğini belirtti. Dilek, “Biz burada Milli Emlak tan yaklaşık 2017 yılında arsamızı 1 kilometre uzunluğunda 200 metre derinliğinde bir yer aldık. Konya yoluna cephe ve sıfır alanda. Burada imalatlara yer vermek istiyoruz. Sanayi denilince kalkınma demektir, küçük sanayilerin büyümesi demektir. Burada yaklaşık 200 bin metrekarelik arazide 382 adet dükkan inşa ediyoruz. Bunların etapları 100 metrekare, 200 bin metrekare, 300 ve 400 metrekare olarak inşa ediliyor. Burada en büyük emeği geçen Afyonkarahisar Belediyesi olmuştur. Bizim bu inşaatı arsa alımından bu güne kadar en büyük desteği Afyonkarahisar Belediyesinden almış bulunmaktayız. O dönemin Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın çok büyük emeği ve katkısı olmuştur” diye konuştu.

“Kaba inşaatı yıl sonuna kadar bitecek”

382 dükkanın kaba inşaatını 2019 sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Dilek, “Buna da nasip olursa 2019 yılı sonuna kadar kaba inşaatını bitirmeyi hedefliyoruz. Tabi ülkemizde kriz var mı var. Bu kiriz bizden mi yoksa dış devletlerden mi kaynaklanıyor? Bunları iyi bilmek lazım. Biz şimdiye kadar kriz var diye inşaatımızı durdurmadık. Tabi demir arttı, dolar arttı bunlar bizim inşaat maliyetlerimizi arttırdı. Bu demek değildir ki aman inşaatı durduralım, dolar düşsün. Böyle bir beklentimiz de yok bununla ilgili devlet büyüklerimiz bunun çalışmalarını yapmaktadır. İnşaatımızda bu krizden dolayı mutlaka etkilendik ama aman aman inşaatımızı durduracak, ekonomide aman aman sıkıntı oluşturacak bir şey görmedik. Biz 22 blok yaptık. Temelde bin 500 liralık bir demir maliyetimiz oldu. Tabi biz buradan da bazı imalatları kendi bünyemizde ustalarımız aracılığıyla yapıyoruz. Ekonomiye can vermek istiyoruz” diye konuştu.

“Bir dükkanın maliyeti 130 bin lirayı geçmeyecek”

Dükkan tapularının hisseli olmadığını ve her esnafa kendi tapusunu vereceklerini belirten Dilek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Burada en önemli özellik, sanayi sitelerinde kooperatif olduğu için tapular tek olup, hisseli oluyor ama biz burada bir insan kaç tane dükkan aldıysa o kadar tapu veriyoruz. Yani eğer biri 4 tane dükkan aldıysa, 4 tane tapusu var. Bunlar kredi çekmek istediği zaman ihtiyacının fazlasını ipotek vermek zorunda kalıyor. Vatandaş ödeyemediği zaman mağdur oluyor, ihtiyacı kadar tapusunu ipoteğe koyup kullansın. Birebir tapu veriyoruz. Nasip olursa da Ağustos'un sonuna kadar, Afyon'da Zafer Haftası var. o günde de yetiştire bilirsek kura çekmeyle de insanların yerlerini belirlemek istiyoruz. Yaklaşık maliyetimiz biz yola çıkarken bir dükkan için 110 bin ile 130 bin demiştik. Yani bu ekonomik krizi göz önünde bulundurduk. Şu anda 109 bine düşmez 130 bini geçmez diye vatandaşımıza söyledik. Tavan fiyatımızı da 130 bin olarak belirledik. Bununla ilgili insanlar öz sermayesiyle ilk katılımdan 12 bin 500 lira vererek bu seviyeye getirdi. Biz önümüzdeki günlerde de Genel Kongre yaparak Mali Kongremizde bunları insanlara anlatacağız.”