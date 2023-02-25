Afyonkarahisar Müftülüğünden depremzedelere ziyaret

Afyonkarahisar İl Müftü Vekili Harun Yılmaz, Devlet Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yaralanan ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedelere, İl Müftü Vekili Harun Yılmaz, Şube Müdürü Hasan Demir, ADRB Vaizi Yıldız Mumyakmaz Hastane Manevi Danışmanları ile birlikte, Hastane Müdür Yardımcısı Erdem Pirim rehberliğinde ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, Müftü Vekili Harun Yılmaz, depremde yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek hayatını kaybeden yakınları için başsağlığı diledi.