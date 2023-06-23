Afyonkarahisar Müftülüğünden yabancı uyruklu öğrencilere bayram hediyesi

Kurban Bayramını Afyonkarahisar'da geçirecek olan yabancı uyruklu öğrenciler, İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından bayramın, bayram tadında geçmesi niyetiyle kendileriyle paylaşılan bayramlık alışveriş çeki ve bayram harçlığından dolayı, hatırlanmanın ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bayramlık hediyelerini almaktan duydukları memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, İl Müftüsü ve onun şahsında tüm Afyonkarahisarlılara ve hayır sahiplerine dualar edip, teşekkürlerini iletti.