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Afyonkarahisar öğrencilerden TEKNOFEST'te yeni başarı

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri yeni bir başarıya daha imza atarak TEKNOFEST 2023 İstanbul ’da Türkiye ikincisi oldu.

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri yeni bir başarıya daha imza atarak TEKNOFEST 2023 İstanbul 'da Türkiye ikincisi oldu.


2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasına Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Danışman Öğretmeni Muhammet Öztürk, öğrencileri Azize Beyza Özdemir ve Medine Gül Ok katıldı. Ekip, "Türk ve Yabancı Kaynaklarda Otto Sverdrup'un Kutup Haritaları ve Günümüz Kutup Yönetimine Etkileri" isimli projesini hayata geçirdi. Projeleri Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Türkiye ikincisi oldu.

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