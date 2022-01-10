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Afyonkarahisar OSB'de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı

OSB’ler de Mesleki Eğitim Meslek programı uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı.

OSB'ler de Mesleki Eğitim Meslek programı uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı.


İrtibat büroları Türkiye genelinde Afyonkarahisar dahil olmak üzere 255 noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zoom üzerinden katılımıyla açıldı.


Afyonkarahisar OSB binası 2'inci katına açılan irtibat bürosunun açılışına, OSB Denetim Kurulu Üyesi İbrahim Savrukoğlu, OSB Müdürü Yardımcısı Elif Zencir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Günay, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Açılan Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu'yla OSB'lerde işgücü piyasasındaki arz-talep dengesini oluşturmak, mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdam oranlarını artırmak ve işgücünün gerçek iş ortamlarında yetişmesi sağlamak amaçlanıyor.

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