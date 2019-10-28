Afyonkarahisar polisi kuş uçurtmuyor

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri huzur uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler tarafından il merkezinde düzenli olarak devam eden asayiş uygulamaları kapsamında durumundan şüphelenilen şahısların üst aramaları ve GBT sorgulamaları yapılırken durdurulan araçlar didik didik arandı.

Denetimlerde çok sayıda pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca,bıçak,satır ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulamalarda çeşitli suçlarsan dolayı aranması bulunan şahıslarda gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şahıslar ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Vatandaşlar yapılan uygulamalardan dolayı memnun olduklarını belirterek Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi.